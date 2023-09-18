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Stefan Kuntz'un alacağı tazminat bedeli belli oldu iki isim öne çıktı

Stefan Kuntz'un alacağı tazminat bedeli belli oldu iki isim öne çıktı

Son dönemde alınan kötü sonuçlar sonrası görevine son verilen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un 1.2 milyon euro tazminat alacağı ortaya çıktı. Yeni hoca arayışında TFF'nin Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella ile prensipte anlaştığı iddia edildi.

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A Milli Futbol Takımı'nda görevine son verilen teknik direktör Stefan Kuntz'un alacağı tazminat bedeli belli oldu.

Sabah'ın haberine göre, TFF'nin Stefan Kuntz'a yaklaşık 1,2 milyon euro tazminat ödeyeceği öne sürüldü.

Ne olmuştu?

60 yaşındaki çalıştırıcı EURO 2024 Elemeleri grup aşamasında Ermenistan mağlubiyeti sonrası eleştirilmişti. Kuntz yönetimindeki milliler Ermenistan sonrası Japonya ile özel maça çıkmış ve 3-2 mağlup olmuştu.

Bu maçın ardından Kuntz oyuncuları suçlayıcı açıklamalar yapmış, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Kuntz kendi bacağına ateş etti" yorumunda bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından TFF, Stefan Kuntz'un görevine son vermişti.

Abdullah Avcı ve Montella

Öte yandan haberde TFF'nin Abdullah Avcı ve Vincenzo Montella ile prensipte anlaşma sağladığı kaydedildi.

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