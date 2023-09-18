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Batman'da tamir için su kuyusuna giren 5 kişi zehirlendi!

Batman'da tamir için su kuyusuna giren 5 kişi zehirlendi!

Batman'ın Beşiri ilçesinde arızalanan dinamoyu tamir etmek için girdikleri su kuyusunda biriken gazdan zehirlenen 5 kişi, tedavi altına alındı.

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İkiköprü beldesi Durucak köyünde içme suyu kuyusundaki dinamonun bozulduğunu fark ederek, tamir etmek için su kuyusuna giren aynı aileden T.Ç, M.G, U.G, H.G. ve M.G. içeride biriken gazdan zehirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kuyudan çıkarılan 5 kişi, Beşiri Devlet Hastanesi ile Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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