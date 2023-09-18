Özgür Özel’den Murat Karayalçın’a ziyaret Özel'den slogan açıklaması

CHP Genel Başkanlığı'na aday olan Grup Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, İzmir kongresinde "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları atanların Gençlik Kolları'ndan olmadığını dile getirerek "Kimler olduğuna dair genel merkezimiz araştırma başlattı" dedi.

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Genel başkanlık için aday olduğunu açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile görüştü.

İki siyasetçi görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel ve Karayalçın basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Özel, şunları söyledi:

"Tutum belgemiz; partimizin içinde bulunduğu duruma, partimizi nasıl iktidar yapacağımıza ilişkin önerilerimizi ve iddiamızı ortaya koyuyordu. Şüphesiz bu metin ortaya çıkarken metnin bileşenleri içerisinde parti mimarisine ilişkin örgütümüzü güçlendirmeye yönelik çok sayıda önerimiz, ilçe başkanlarımızdan, il başkanlarımızdan başlayarak partimizdeki siyaset odaklarını görünür ve etkin kılmaya ve örgütlenmeye yönelik çok sayıda yeni fikrimiz var. Bu fikirlerin oluşmasında da sayın Karayalçın'ın zaman zaman kamuoyuyla zaman zaman partinin iç toplantılarında paylaştığı fikirlerden esinlendiğimiz, örnek aldığımız kısımlar oldu. O kısımları ifade ettik ve üzerinde tartışma imkanı bulduk.

“Kurultayın yerel seçimlerden önce mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz”

Şüphesiz bu kurultay ve devamındaki bu kurultayın yerel seçimlerden önce mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Devamında da bir yerel seçim olduğu için sayın Genel Başkan'ın yerel seçimlerle ilgili de tecrübeleri, yerel yöneticilerin yeniden aday gösterilmesi, yeni adayların belirlenmesi ve ilerleyen süreçte yerel yönetimlerin nasıl bir genel başarıyı tetikleyebileceği konusundaki fikirlerini, önerilerini almak bizim açımızdan son derece kıymetliydi. Bugünkü toplantı, bizim açımızdan son derece kıymetli, öğretici ve önümüzdeki dönem için yolumuza ışık tutan bir görüşme oldu.”

Özgür Özel, basın mensuplarının soruları üzerine ise şu yanıtları verdi:

“Biz, çarşaf listeyi savunuyoruz"

"Önce İzmir, sonra Konya, sonra Karaman kongrelerindeydik. Kongrelerde basına yansıyan tartışmalı durumun blok liste-çarşaf liste tartışmalarından kaynaklandığını ve hiçbirimizin hoşuna gitmeyen görüntüler olduğunu ifade etmeliyim. Biz, temel yaklaşım olarak çarşaf listeyi savunuyoruz ve çarşaf listeden örgütümüzün taviz vermemesi gerektiğini, delegenin iradesinin doğrudan yansıtmanın çarşaf listeyle olmasını düşünüyoruz.

“Benim sesimi bastırmak için bağıranların hiçbirisi gençlik kolları üyesi değildi”

Bütün salon biliyor ki, bütün kayıtlar ortada ki o kürsünün yanına kadar gelmiş, ayakta ve bütün gücüyle benim sesimi bastırmak için bağıranların hiçbirisi gençlik kolları üyesi değildi. Kimler olduğunu, genel merkezimiz bir araştırma başlatmış ben de okudum, kimler olduğu ortaya çıkacak. Ben bunu asla ve asla gerek İzmir'deki, gerek genel merkezimizdeki iyi niyetli siyaset arkadaşlarımıza mal etmek istemem. Ama kim yaptıysa onu genel merkezimiz çıkarırsa hep birlikte öğreniriz.

“Öztrak, yanlış anlaşılmanın farkına vardı"

(Açıklamam) Sayın Öztrak tarafından yanlış anlaşıldı. Sonra sayın Öztrak tarafından doğru da anlaşıldı. Ben kendisine cümlenin başında ‘Sakın bunu bu geçiş döneminde atanan genç MYK üyeleri için söylediğimi düşünmeyin’ diye cümleye başlamıştım. Sayın Öztrak, kongreyi yönetme yoğunluğu içerisinde bu ilk cümlemi atlamış olacak. Dedi ki, 'Bizim mevcut MYK üyelerimiz bu eleştiriyi hak etmiyor. Ben kendisine bu sabah saatlerinde hem metni hem videoyu yolladım. Sayın Öztrak oradaki yanlış anlaşılmanın farkına vardı. Tahmin ediyorum bugün sorulursa düzeltir.

Çetin ve Öymen ile görüşecek

Sayın Hikmet Çetin, bir Amerika ziyaret vardı. Kendisiyle bir İzmir ziyaretini birlikte gerçekleştirmiştik. Randevunun günü için konuşmuştuk. Ancak bizim açıklamamız cuma gününe kalınca o ziyareti bu hafta içerisinde yapamayacağız. Kendisi döndükten sonra yapacağız. Sayın Altan Öymen'i de İstanbul'da ziyaret etmeyi düşünüyorum.

“MYK toplantıları grubumuz, Grup Başkanvekillerimiz tarafından temsil edilecek"

MYK toplantılarına vekaletimi yürüten grup başkanvekili arkadaşlarımız katılıyorlar. Çok özel bir gereklilik ortaya çıkmadıkça ben bundan sonraki süreçte MYK toplantıları grubumuz, grup başkanvekillerimiz tarafından temsil edilecek.

“Kuveytli yazarın yaptığı açıklamaların yenilir, yutulur bir tarafı yok”

Kuveytli yazarın yaptığı açıklamaların, yenilir, yutulur bir tarafı yoktur. Kesin bir dille dün erken saatlerde ilk tepkiyi verenlerden biri olarak reddetmiştim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtardığı bu topraklar üzerinde ve kurduğu bu Cumhuriyet’te ona dil uzatacak kimseye tahammülümüz olmaz. Bu tip konularda iktidar partisi hızlı refleks verip, hatta neredeyse dönüp de ki o durumlarda biz iktidar partisinin diğer partilerin refleks vermesini memnuniyetle karşılarız, onlara o olanağı tanırız ama baktık ki meselede doların yeşili, Körfez’in sermayesi olduğunda Türkiye’deki birtakım siyasetlerini idameye yönelik çıkar ilişkisi söz konusu olduğunda, birileri dut yemiş bülbül kesiliyorlar. Buradaki çelişkiyi de bütün vatandaşlarımıza şikayet ediyorum.”