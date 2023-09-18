25 milyon dolarlık yat cinayeti davasında karar

Susurluk Davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu İstanbul'da iki yıl önce 25 milyon dolarlık yat anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti. 2 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanıklara nefsi müdafaa ile öldürmek suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ziya Bandırmalıoğlu'nun ismi birçok olayla gündeme gelmişti.

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25 milyon dolarlık yat anlaşmazlığında, Susurluk Davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu'nun hayatını kaybettiği çatışma ilişkin 2 yıldır süren davada karar açıkladı.

Sanıklar nefsi müdafaa ile öldürmek suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Olay 20 Aralık 2021'de İstanbul Kalamış'taki bir restoranda yaşandı.

Bir tarafta Susurluk Davası hükümlüsü eski Özel Harekat Polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis memuru Şahin Aslan diğer tarafta ise Fuat Çakır ve kardeşi Ayhan Çakır vardı.

Taraflar 25 milyon dolarlık yat konusunda anlaşamadı.

Ziya Bandırmalıoğlu bir anda ayağa kalkıp silahını çekti. Bandırmalıoğlu’nun arkadaşı Şahin Arslan da ateş etmeye başladı.

Bu sırada Fuat Çakır, elinden silahını aldığı Bandırmalıoğlu'na ve Arslan'a ateş etti, ortalık bir anda savaş alanına döndü. Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Fuat ve Ayhan Çakır kardeşlerin, Bandırmalıoğlu ve Arslan’ı "kast olmadan sınırı aşan nefsi müdafaa" ile öldürdüklerini belirterek, sanıklara 2 yıl 8’er ay hapis cezası verdi.

Çakır kardeşler bu kararla cezaevinden tahliye edildi.

Ziya Bandırmalıoğlu, Ankara JİTEM Davası'nda eski Özel Harekat Daire Başkanvekili İbrahim Şahin, eski MİT'çi Korkut Eken ve Ayhan Çarkın'ın da aralarında bulunduğu eski özel harekat polisleriyle birlikte yargılandı.

Eski MİT'çi Tarık Ümit'in kaçırılması ve öldürülmesi, Behçet Cantürk'ün öldürülmesi gibi eylemlerle suçlanan Ziya Bandırmalıoğlu 26 Ocak 2013'te tutuklanmış ve 27 Kasım 2013'te tahliye edilmişti. Ziya Bandırmalıoğlu, 1997'de görülen Susurluk Davası'nda, 13 sanıkla birlikte yargılanmış, 4 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.