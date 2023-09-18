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Hangi ilde kaç şiddetinde deprem bekleniyor? Ahmet Ercan yeni verileri paylaştı

Hangi ilde kaç şiddetinde deprem bekleniyor? Ahmet Ercan yeni verileri paylaştı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde meydana gelmesi beklenen deprem büyüklüklerini alfabetik sırayla paylaşmayı sürdürüyor. Ercan, 7 ilin daha deprem riskini açıkladı.

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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’nin görebileceği en büyük depremleri ve şehirlerini açıklamaya devam ediyor. Ercan daha önce sıraladığı listeye son olarak; Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem riskini ekledi. Öte yandan Ercan, paylaşımında Kocaeli'de uzun bir süre deprem olmayacağı tahmininde bulunarak 7.3 büyüklüğünde deprem beklenen Kütahya için ise iç bölgelerin güvenli olduğunu ancak Simav ve Gediz bölgesinin çekinceli olduğunu ifade etti.

Daha önce 40 ili değerlendiren Ercan, bu kez de Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya ve Kütahya'nın deprem olasılıklarını paylaştı. Ercan, "Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde" dedi.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Kırıkkale; <M5,0, Kırklareli; <M5,0, Kırşehir;<M5,9, Kilis; M7,0, Kocaeli; M7,5, Konya; M6,3. Kocaeli’nin depremi 1999’da oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Konya içinde yıkıcı deprem yok. Kilis Ölüdeniz kırığı etkisinde.

Kütahya ilinin gelecekte görebileceği en büyük deprem; M7,3. Kütahya içi güvenli, ancak Simav, Gediz bölgesi çekinceli."


Prof. Dr. Ercan'ın daha önce paylaştığı illerdeki deprem beklentileri ise şöyle:

Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Afyon: 6.9
Ağrı: 7.5
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bingöl: 7.2
Bitlis: 6.5
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı: 7
Çanakkale: 7.5
Çorum: 7.1
Denizli: 7
Diyarbakır: 7
Düzce: 7.3
Edirne: 6.5
Elazığ: 6.7
Eskişehir: 6.6
Gaziantep: 7.8
Giresun: 6.0'dan küçük
Gümüşhane: 6.0'dan küçük
Hakkari: 7.2
Hatay: 7.3
İçel: 6.5
İstanbul: 7.2
İzmir: 7.3
Iğdır: 6.5
Isparta: 7.0
Kahramanmaraş: 7.7
Karabük: M5.0
Karaman: 6.4
Kars: 7.0
Kastamonu: 7.2
Kayseri: 6.7

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