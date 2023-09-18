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Yeni Anayasanın adı ne olacak? Erdoğan'ın başdanışmanı canlı yayında açıkladı

Yeni Anayasanın adı ne olacak? Erdoğan'ın başdanışmanı canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, canlı yayında yeni anayasa çalışmalarına ilişkin son durumu aktardı. Akış, yeni anayasanın isminin ne olacağıyla ilgili soruya da yanıt verdi. İşte yeni anayasadaki o yıl detayı ve tüm ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Akış, yeni anayasa ile ilgili sorulara da yanıt verdi ve merak edilenleri cevapladı.

Yeni Anayasanın adı 2023 mü olacak? 

Yeni anayasanın ismine ilişkin konuşan Akış, "Genelde anayasalar çıkarıldıkları yılın adını alıyorlar. Doktrinde uygulamada böyle. Ama hani Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındayız. Yeni bir yüzyıl inşa etmek istiyoruz. O yeni yüzyılı da o yüzyılın mukaddimesi dediğimiz bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz. Bir sembolizm olarak da onun ismi 2023 anayasası herhalde olabilir. Buna da her kesimin kabul edeceği bir husus olur diye düşünüyorum" dedi.

Çok teferruatlı çalışmalar var

Süreç ile ilgili bilgi veren Mustafa Akış, "Anayasa çalışması için elimizde inanılmaz bir birikim var. Bizim 20 yıl boyunca getirdiğimiz bir anayasal süreç var. Çok teferruatlı çalışmalar var. Detayları konusunda konuşulmamış bir şey yok. Bir masanın etrafına gelinip, bunun icraata dönüşmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Anayasamızda serseri diye bir kavram var

Yeni anayasaya ilişkin eleştirilere yanıt veren Akış, "Yamalı poğaçayı bir açmak lazım. 1982 Anayasası 172 madde. Bunu 1987’de başlamışız 30 yılda 19 kez değiştirmişiz. 58 maddesine dokunmamışız. 96 maddesini 184 defa değiştirmişiz. 41 yaşındaki bir anayasada 3’te 1’i ayakta kalmış paradigmadan bahsediyoruz. Bu bizi ister istemez yeni bir anayasaya itiyor. Anayasamızda serseri diye bir kavram var. Bunun sadece dilini değişme bence uzlaşma açısından çok kıymetli." şeklinde konuştu.

Anayasadaki sıkıntıların uygulamadan kaynaklı olduğu yönündeki iddialarla ilgili konuşan Akış, "Biz istiyoruz ki yeni yüzyılda millete ait, onların temek hak ve özgürlüklerini koruyan bir anayasa olsun. Asıl düzenlenmesi gereken temel, hak ve özgürlüklerdir. Biz bunu öncelikli düşünmeliyiz. Bu bile anayasada bir eksiklik. Şu an hak ve ödevler yazıyor. Bunun çok değiştirmemiz gereken paradigmalar var." dedi.

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