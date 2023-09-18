Elektrik faturalarına zam geliyor! Hem de öyle böyle değil! Canlı yayında açıkladı

Benzin ve motorine üst üste gelen zamlar sonrası bir kallavi zam da elektriğe geliyor. 1 Ekim'den geçerli olmak üzere elektriğe yüzde 20 ile 30 arasında zam bekleniyor...

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Yerel seçimler öncesinde elektrikte izlenecek tarife politikası konusunda bir çalışma yürütüldüğü ortaya çıktı. Görüşmede, elektrik zam oranının ise yüzde 20 ila 30 arasında olacağı öğrenildi.

Halk TV'den Olcay Aydilek'in Enerji Bakanlığı'nda yetkililerle görüşerek aldığı bilgiye göre; 1 Ekimde elektriğe yüzde 20 ila 30 arasında zam bekleniyor. Aydilek, bakanlığın zam oranını Ayşenur Aslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programında açıkladı.

Programda zam gelmemiş haliyle bile zaten yüklü olan faturalardaki bu artış oranın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.