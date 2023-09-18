BIST 7.888
DOLAR 27,02
EURO 28,85
ALTIN 1.673,29
HABER /  GÜNCEL

'Çocuğum taciz ediliyor' diye masaj salonu bastı! Ortalığı savaş alanına çevirdi

'Çocuğum taciz ediliyor' diye masaj salonu bastı! Ortalığı savaş alanına çevirdi

İSTANBUL’da yaşayan bir baba, Malatya’da bir masaj salonunda çalışan eski eşinin 5 yaşındaki oğlunu yanında getirdiği haberini alınca deliye döndü. Çocuğunun taciz edildiği iddiasıyla Malatya’daki masaj salonunu bastı. Camı ve çerçeveyi yerle bir eden adam, salonu adeta savaş alanına çevirdi. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Abone ol

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre bir adam bir süre önce eşiyle ayrıldı. Mahkemenin velayeti anneye vermesi üzerine 5 yaşındaki çocuğuyla Malatya’ya geldi. Çocuk ve kadın burada hayatını sürdürürken adamda İstanbul’da yaşamaya devam etti.

5 yaşındaki çocuğum taciz ediliyor

Masaj salonunda çalışan eşinin 5 yaşındaki çocuğunu da yanına götürdüğü haberini alan baba, duruma öfkelendi. Çocuğunun masaj salonunda taciz edildiğini iddia eden baba, İstanbul’dan yola çıkarak Hamidiye Mahallesi’ndeki masaj salonuna geldi. Öfkeli baba cam ve çerçevelerini yerle bir ettiği masaj salonuna daldı.

Dehşet anları kamerada!

İçeride vurmadık ve kırılmadık yer bırakmayan öfkeli baba, “çocuğum nerede” ve “silahımı getirin” diye bağırdı. Salonu adeta savaş alanına çeviren adam, yeniden dışarıya çıkarak salonu taşladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'deki helikopter kazasında kahreden haber! 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İzmir'deki helikopter kazasında kahreden haber! 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz'a yeni görev
Aygaz Genel Müdürü Melih Poyraz'a yeni görev
Kılıçdaroğlu İzmir il kongresindeki kavgayla ilgili konuştu: İzin vermeyeceğim
Kılıçdaroğlu İzmir il kongresindeki kavgayla ilgili konuştu: İzin vermeyeceğim
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı!
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 evi yıktı!
İran, ABD vatandaşı 5 mahkumu bugün serbest bırakacak!
İran, ABD vatandaşı 5 mahkumu bugün serbest bırakacak!
İstanbul'da alarm İSKİ son verileri açıkladı! Susuz günler kapıda mı?
İstanbul'da alarm İSKİ son verileri açıkladı! Susuz günler kapıda mı?
Stefan Kuntz'un alacağı tazminat bedeli belli oldu iki isim öne çıktı
Stefan Kuntz'un alacağı tazminat bedeli belli oldu iki isim öne çıktı
Zelenskiy 'Adım adım geri alıyoruz' açıklamasıyla duyurdu
Zelenskiy 'Adım adım geri alıyoruz' açıklamasıyla duyurdu
Ne cebinizi yorun, ne vücudunuzu kandırın!
Ne cebinizi yorun, ne vücudunuzu kandırın!
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe dahna
Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe dahna
Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde!
Gordion Antik Kenti UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde!