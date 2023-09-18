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Zelenskiy 'Adım adım geri alıyoruz' açıklamasıyla duyurdu

Zelenskiy 'Adım adım geri alıyoruz' açıklamasıyla duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, stratejik öneme sahip Klişçiyivka köyünü ele geçirdiklerini duyurdu. Zelenskiy açıklamasında "Bugün özellikle adım adım Ukrayna'ya topraklarını geri kazandıranlara minnetimi dile getirmek isterim, özellikle de Bakmut'ta" ifadelerini kaydetti.

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Tüm şiddetiyle sürmeye devam eden Rusya- Ukrayna savaşında Ukrayna tarafı topraklarını geri almaya devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, güçlerinin Bakmut cephesinin güney kanadındaki stratejik öneme sahip Klişçiyivka köyünü ele geçirdiğini bildirdi.

Pazar akşamı yayınladığı video açıklamada Zelenskiyi, "Bugün özellikle adım adım Ukrayna'ya topraklarını geri kazandıranlara minnetimi dile getirmek isterim, özellikle de Bakmut'ta" dedi.

Bakmut'ta savaşan askerlerden övgüyle söz eden Zelenskiy, Klişçiyivka'yı geri alan askerleri de tebrik etti.

Zelenskiy ayrıca Kiev'in "yeni savunma çözümleri üzerinde çalıştığını" söyledi ve önceliğin "hava savunması ve obüsler" olduğunu bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar, yıkılmış binaların önünde Ukraynalı askerlerin bayrakla poz verdiği bir video paylaştı. Videoda hala çatışma sesleri duyulabiliyor. Maliar, Klişçiyivka'nın kurtarılmasına rağmen Rus güçlerinin kaybettiği pozisyonları geri almaya çalıştığını belirtti.

Pazar gecesi yaptığı açıklamada Maliar, "Bütün gün düşman saldırılarını püskürtmek zorunda kaldık" diye konuştu.

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