Sezgin Tanrıkulu Türkiye'nin yüz akı mı TR705 kodlu ile CIA ajanı mı? Bülent Orakoğlu'ndan bomba yazı

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, tepki çeken TSK iddialarıyla gündeme CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) "gölge kuruluşu" olarak tanımlanan Stratfor belgelerinde TR 705” kodu taşıdığı ve ajan olduğu iddiasına yer verdi.

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'ya karşı çirkin iddialarıyla gündemdeki yerini koruyor.

1990'lı yıllarda 15 köylünün TSK helikopterinden atıldığı iddiasında bulunan Tanrıkulu, hakkında soruşturma başlatıldı.

Tartışmaların odağındaki isim için Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, övgüler dizdi. Çakır'ın, 1997 yılında ABD’nin en prestijli ödüllerinden olan Robert F. Kennedy İnsan Hakları Ödülü’ne layık görüldüğünü ve ülkenin yüz akı isimlerinden biri olduğunu yazması, tartışmanın fitilini ateşledi.

Tanrıkulu yalan söylüyor

Çakır'a yanıt veren Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı ve Yeni Şafak yazarı Bülent Orakoğlu, bugünkü yazısında Tanrıkulu'nun köylülerin helikopterden atıldığı iddiasıyla ilgili ‘Bu konularda AİHM kararı var’ diyerek açıkça yalan söylediğini yazarak AİHM bu iddialar karşında aldığı kararlarda, “bu yöndeki iddialar, yeterince araştırılmamıştır” tespitinde bulunuyor." ifadelerine yer verdi.

Stratfor belgeleri

Orakoğlu, SİHA'ların PKK'yı vurmasından sonra sesin Tanrıkulu'ndan gelmesine dikkat çekerek, çok konuşulacak iddiayı yazısına taşıyarak tamamladı:

"Söz konusu iddia tüm dünyada fırtına koparan Wikileaks belgelerinden. Türk medyasının nerdeyse tamamı CHP’de fırtına koparan o belgelere ulaştı. Daha önce hakkında “Gölge CIA” olarak bilinen Stratfor belgeleri yayınlanan ve “TR 705” kodu taşıdığı için eleştirilere konu olan CIA ajanı Sezgin Tanrıkulu’yla ilgili Wikileaks’te bugüne kadar gündeme gelmeyen ABD’ye ait resmi belgeler de var. Kamuoyuna ve medya dünyasına yayılan bu belgeler incelendiğinde Sezgin Tanrıkulu’nun CIA ajanı olduğu neredeyse kesinleşti.

ABD’li diplomatlar ile Tanrıkulu’nun görüşmelerinin not edildiği ABD Dışişleri Bakanlığı evraklarındaki dikkat çekici ifadeler, Tanrıkulu hakkında “CIA ajanı” iddialarına kaynak oldu. ABD bu kez de yanıltmadı. ABD’ye onlarca yıl CIA ajanı olarak hizmet eden Sezgin Tanrıkulu, ABD menfaatlerine artık bir yararı olamayacağı anlaşıldıktan sonra Wikileaks’ta deşifre edildi."

Bülent Orakoğlu'nun yazısının tamamı