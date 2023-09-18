Fatih Altaylı'dan olay Yılmaz Güney çıkışı! Türk olunca katil, Kürt olunca fikir suçlusu olmaz

Yeşilçam'ın ünlü oyuncu ve yönetmeni Yılmaz Güney hakkında başlayan 'katil' ve 'kadına şiddet' tartışmasına Fatih Altaylı da katıldı. Yılmaz Güney hakkında yapılan kadına şiddet ve cinayet eleştirilerini Kürt olmasına bağlayanlara tepki gösteren Fatih Altaylı, "Pavyonda tartıştığınız birini öldürürseniz ister Türk olun, ister Kürt olun, isterseniz Japon veya Ugandalı olun fark etmez. Katil olursunuz" dedi.

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Gazeteci Fatih Altaylı, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney hakkında yapılan kadına şiddet ve cinayet eleştirilerini Kürt olmasına bağlayanlara tepki gösterdi. Altaylı, "Pavyonda tartıştığınız birini öldürürseniz ister Türk olun, ister Kürt olun, isterseniz Japon veya Ugandalı olun fark etmez. Katil olursunuz" yorumunu yaptı. Altaylı, ölüm yıl dönümünde Yılmaz Güney hakkında başlayan tartışmaları şöyle yorumladı:

Cinayet işlediğiniz için hapse atılmışsanız

Fikirlerinizden dolayı değil, cinayet işlediğiniz için hapse atılmışsanız, Türk olunca katil, Kürt olunca fikir suçlusu olmazsınız. Japon veya Ugandalı olmanız da durumu değiştirmez.

Tam aksine, bu gibi durumlarda meseleyi etnisiteye, ırka göre farklı bir biçimde ele alırsanız ırkçı olursunuz.

İbrahim Tatlıses örneği...

Yıllardan beri İbrahim Tatlıses’in kadınlara yönelik tavrı, kendisi ile tartışan bir kişinin Tatlıses’in bir yakını tarafından anında vurulup öldürülmesi, ayrıldığı kadınların farklı zamanlarda vurulması Tatlıses’in eleştirilmesine neden oluyor. Tatlıses de Kürt. Onu da eleştirenler 'anti Kürt' mü!

Daha beterini Yılmaz Güney işleyince...

Peki o zaman benzer suçları ve hatta beterlerini Yılmaz Güney işleyince eleştirmek niye Kürtlükle bağlantılı hale getiriliyor!

“Yılmaz Güney çok iyi bir sinemacıydı” … Tamam, buna bir itirazımız yok. Olabilir. Öyledir. İbrahim Tatlıses de çok iyi bir şarkıcıydı.

Sanat alanlarında çok iyi olmaları diğer alanlarını eleştirmemizi engellemeli mi!

Adi suç adi suçtur...

Roman Polanski de çok çok iyi bir yönetmen. Ama çocuk tacizcisi olduğu için ABD’de mahkum oldu. Hiçbir ırkçı çıkıp da “Yahudi olduğu için” de demedi, “Polonyalı olduğu için” de.

Adi suç adi suçtur.

İbrahim Tatlıses'in soldan direksiyonlusu...

Cezanın ırka bağlı olması gerektiğini savunanlar ise ırkçıdır. Bana göre Yılmaz Güney, İbrahim Tatlıses’in soldan direksiyonlu olanıdır. Kaza yaptığınız zaman sağdan mı, soldan mı kullandığınız fark etmez.