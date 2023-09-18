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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı!

Ankara merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi yakalandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 4 ilde örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de aralarında bulunduğu 10 şüphelinin, mahrem kişilerin kullandığı değerlendirilen operasyonel ankesörlü veya sabit hatlardan arandıkları tespit edildi.

Bunun üzerine hakkında gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i yakalandı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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