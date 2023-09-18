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TCDD'den Yüksek Hızlı Tren biletlerine okkalı zam

TCDD'den Yüksek Hızlı Tren biletlerine okkalı zam

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine zam yaptı. Ankara-İstanbul biletine yüzde 33; Ankara-Eskişehir biletine yüzde 65 zam geldi.

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TCDD Taşımacılık tarafından YHT biletlerine yapılan zam sonrası fiyatları güncelledi.

Ankara- İstanbul hattı da zamlandı. Daha önce 323 TL olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatı, 430 TL’ye çıkarıldı.

Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi. Ankara - Yozgat hattı için 130 TL den 173 TL’ye yükseldi. 

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