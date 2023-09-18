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İzmir'de orman yangını çıktı! Helikopter ve uçaklar havadan ekipler yerden müdahale ediyor

İzmir'de orman yangını çıktı! Helikopter ve uçaklar havadan ekipler yerden müdahale ediyor

İZMİR'de başlayan orman yangını büyüdü. İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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İzmir'in Buca ile Torbalı ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Doğancılar ile Demirciler mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozerle müdahale ediliyor.

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