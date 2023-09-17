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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenlenen 2 ayrı operasyonda 4 zanlının yakalandığını belirtti.

Yakalananların tutuklandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlar sonucunda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız, her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."

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