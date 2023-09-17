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Meteoroloji, 2 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Meteoroloji, 2 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu

Rize ile Artvin'in kuzeyi için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren doğu ilçeleri başta olmak üzere Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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