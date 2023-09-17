Cezayir’de 11 kentte 18 ayrı orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, ülkenin kuzeyindeki 11 kentte 41 ayrı noktada çıkan orman yangınının söndürüldüğünü, 18 noktada devam eden yangınları da söndürme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Ekiplerimizin, yangınların yayılma hızını artıran kuvvetli ve sıcak güney rüzgarları nedeniyle zorlu hava koşullarında, 11 kentte kalan 18 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.” denildi.

Açıklamada, ülkenin kuzey ve kuzeydoğusundaki 11 kentte çıkan 59 orman yangınının 41’inin ise söndürüldüğü ifade edildi.

Sivil Savunma Başkanlığı’na bağlı ekipler, cuma gününden bu yana Cezayir'in birçok kuzey kentinde çıkan onlarca orman yangınını, herhangi bir insan kaybına yol açmadan söndürmeyi başardı.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bazı orman yangınlarının sürdüğü Bicaya kentindeki yollarda trafiğin durduğu ve çok sayıda aracın yandığı görüldü.

Cezayir Jandarma Komutanlığı, dün akşam, Bicaye kentinde orman yangını çıkardığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Cezayir’in kuzey bölgelerinde, 24 Temmuz’da meydana gelen orman yangınlarında 34 kişi hayatını kaybetmiş, 194 kişi yaralanmıştı.