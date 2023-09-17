Eskişehir'de kontrolden çıkan 2 otomobil birbirine girdi!

Eskişehir Tepebaşı'nda tali yoldan çıkan otomobil seyir halindeki başka bir otomobile çarptı. Meydana gelen kazada yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi.

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Kaza, Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kırım Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, tali yoldan caddeye çıkan 03 AED 226 plakalı araç ile seyir halinde olan 34 HH 6989 plakalı aracın çarpıştığı kazada maddi hasar oluştu.

Şans eseri kazada yaralanan kimse olmazken, trafikte kısa süreli aksama meydana geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.