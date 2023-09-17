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Sakarya'da denize giren 14 yaşındaki çocuk dalgalar arasında kayboldu

Sakarya'da denize giren 14 yaşındaki çocuk dalgalar arasında kayboldu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk dalgalar arasında kayboldu. Ekipler, denizde kaybolan çocuğu didik didik ararken olayı gören vatandaş, “Biz koşana kadar zaten çocuk batıp çıkmaya başladı kız da gücünü kaybetmişti daha sonrasında çocuk gözden kayboldu” dedi.

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Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, İstanbul Çatalca'dan yaklaşık 1 buçuk ay önce Karasu'ya taşınan ve ailesi ile birlikte deniz giren 14 yaşındaki M.C.K. isimli çocuk dalgaların arasında biranda gözden kayboldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, 14 yaşındaki çocuğu aramak için çalışma başlattı. Ekipler herhangi bir bulguya rastlamazken arama çalışmaları devam ediyor.

Olayı gören Sibel Çevik, “Biz kenarda oturuyorduk ve birden çığlıkları duyduk bir genç kız kardeşiyle birlikte suda batıp çıktığını fark ettik. O tarafa doğru koştuk suya girmeyi düşündük fakat dalgalar çok yüksekti girilecek gibi değildi. Biz koşana kadar zaten çocuk batıp çıkmaya başladı kız da gücünü kaybetmişti daha sonrasında çocuk gözden kayboldu. Sonrasında ise kız geri yüzmeye başladı. Suya biri girdi elinde cankurtaranların olduğu simit vardı ama o zaman kadar kız kıyıya varmıştı. Ekipler geldi arama çalışması devam ediyor ve bir saat geçti. 4 kişi girmişlerdi ikisi geri döndü ikisi suda kalmıştı. Kız mücadele etti ama çocuk elinden kayıp gitti” dedi.

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