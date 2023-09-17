Fenerbahçe- Antalyaspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.Abone ol
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakada Halil Umut Meler görev alıyor. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstleniyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17.00'de başladı. Karşılaşmanın kritik gelişmeleri ve canlı skor takibi İnternethaber'de...
FENERBAHÇE- ANTALYASPOR: 0-0 (CANLI SKOR)
4- Fenerbahçe'de sakatlanan Cengiz yerini İrfan Can'a bıraktı.
1- Maç başladı.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Dzeko
Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Ömer, van de Streek, Veysel.
STAT: Ülker
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 17:00
YAYIN: beIN SPORTS 1