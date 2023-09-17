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Fenerbahçe- Antalyaspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe- Antalyaspor Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde evinde Antalyaspor ile karşılaşıyor.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma Ülker Stadyumu'nda oynanıyor. Müsabakada Halil Umut Meler görev alıyor. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstleniyor. Fenerbahçe - Antalyaspor maçı 17.00'de başladı.  Karşılaşmanın kritik gelişmeleri ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

FENERBAHÇE- ANTALYASPOR: 0-0 (CANLI SKOR)

4- Fenerbahçe'de sakatlanan Cengiz yerini İrfan Can'a bıraktı.

1- Maç başladı.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Helton, Erdal, Bünyamin, Šarić, Buksa, Larsson, Güray, Erdoğan, Ömer, van de Streek, Veysel.

STAT: Ülker
HAKEM: Halil Umut Meler
SAAT: 17:00
YAYIN: beIN SPORTS 1

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