Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist sınır hattında yakalandı!
Şanlıurfa'da sınırda Suriye'den ülkeye giriş yamaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı.Abone ol
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.