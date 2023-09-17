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Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist sınır hattında yakalandı!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist sınır hattında yakalandı!

Şanlıurfa'da sınırda Suriye'den ülkeye giriş yamaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı.

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı. Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı. Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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