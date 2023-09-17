Amasya'da feci kaza! Otomobil yüklü tır bariyerlere çarpıp devrildi
Amasya Taşova'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yüklü tır bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada devrilen tırın sürücüsü yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Kürşat Oğuzyel (26) idaresindeki 65 ABV 586 plakalı otomobil yüklü tır, kontrolden çıkarak Çambükü köyü mevkisinde bariyere çarparak durdu.
Tırın yan dönen dorsesindeki araçlardan ikisi yola düştü. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada tır ile 7 araçta hasar oluştu.