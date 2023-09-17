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Kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan çarptı: 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kontrolden çıkan otomobil tıra arkadan çarptı: 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil önünde seyir eden tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 60. kilometresinde, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 79 ABG 202 plakalı otomobil, 61 AER 146 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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