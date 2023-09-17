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Halı sahada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Halı sahada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde halı sahada kalp krizi geçiren Adem Kaymakçı (38), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece saatlerinde Yeni Yalı Mahallesi'nde bulunan halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla futbol oynayan 38 yaşındaki Adem Kaymakçı aniden yere yığıldı. Kaymakçı’yı fark eden arkadaşları yardıma koştu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kaymakçı, Körfez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kaymakçı, sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Kaymakçı’nın kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Yeni Yalı Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Kaymakçı'nın cenazesi, İlimtepe Belen Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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