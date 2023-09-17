BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü’nde hasat zamanı!

Coğrafi işaretli Çavuş Üzümü’nde hasat zamanı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kendine has aroması ve kokusu ile diğerlerinden ayrılan, çavuş üzümünde bu yıl çiçeklenme dönemindeki aşırı yağışlar nedeniyle rekolte düşük bekleniyor.

Abone ol

Safranbolu ilçesinde uzun yıllardır yetiştirilen ince kabuklu olması, hoş kokusu ve kalitesiyle tercih edilen "Çavuş Üzümü" hasadı başladı.
"Çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri de bulunan ve ince kabuğu, az çekirdek sayısı, orta iri şekliyle dikkat çeken Çavuş Üzümü Safranbolu Kaymakamlığı öncülüğünde, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü teknik personellerinin çalışmalarıyla, coğrafi işaretle tescillenmişti.

Çiçeklenme dönemindeki aşırı yağışlar nedeniyle ortaya çıkan hastalık dolayısıyla ilçede Çavuş Üzümünde rekolte düşük bekleniyor.
İlçede 15 yıldır üzüm yetiştiriciliği yapan Emine Özkan, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 3 dönümden fazla bir alanda üretim yaptıklarını belirtti.

Çavuş üzümünün diğer erkenci üzümlerden daha geç olgunlaştığını ifade eden Özkan, “Çavuş üzümünü diğerlerinden ayıran ince kabuklu, hoş kokulu olmasıdır. Safranbolu Yazıköy köyünde daha iyi yetişir. Bu yöreye ait olduğundan dolayı 1-2 yıl önce tescillendi” dedi.

Üretimini yaptığı üzümleri pazar ve marketlere sattığını aktaran Özkan, bu yıl ki rekoltenin düşük olmasının nedeniyle ilgili “Bizi çok etkiledi. Tam çiçek açma döneminde çok yağmur yağdı. Bağlar çıkamadı. Çocuklarım ve eşim ziraatçi olduğundan bağlama dönemlerinde çok gözlemledik. Hastalık gördüğümüzde anında müdahale ettik. Bu ilaçlamayı 2-3 gün içerisinde kaçırırsan hasat alamazsın. Bu yıl geçen yıllara göre verim düşük” dedi.
Özkan, üzüm yetiştiriciliğine başladıktan sonra İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün çok büyük destekleri olduğunu kaydederek teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'nde korkunç kaza! Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'nde korkunç kaza! Halk otobüsüyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İlkokullarda bir dönem sona erdi test sistemi tamamen kalktı MEB'in yeni sisteminde detaylar belli oldu
İlkokullarda bir dönem sona erdi test sistemi tamamen kalktı MEB'in yeni sisteminde detaylar belli oldu
Valilik duyurdu: Kent genelinde 10 günlük yasak
Valilik duyurdu: Kent genelinde 10 günlük yasak
İran'da güvenlik güçlerine saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
İran'da güvenlik güçlerine saldırı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı!
2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu
2. Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu koşuldu
Ordu'da tarım aracının altında kalan kadın can verdi!
Ordu'da tarım aracının altında kalan kadın can verdi!
CHP İzmir İl kongresinde büyük kavga! Kılıçdaroğlu talimatı verdi
CHP İzmir İl kongresinde büyük kavga! Kılıçdaroğlu talimatı verdi
Kilis'te düğünde kan aktı: 7 aylık Bayram Mert hayatını kaybetti
Kilis'te düğünde kan aktı: 7 aylık Bayram Mert hayatını kaybetti
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu! 2 kişi tutuklandı
Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu Icardi egale etti
Burak Yılmaz'ın çılgın rekorunu Icardi egale etti
Türk dizilerine olan hayranlığı Hırvat Drenski'yi Türk Büyükelçiliğinde iş sahibi yaptı
Türk dizilerine olan hayranlığı Hırvat Drenski'yi Türk Büyükelçiliğinde iş sahibi yaptı
Kahramanmaraş'ta jandarmadan silah operasyonu! Evden cephanelik çıktı
Kahramanmaraş'ta jandarmadan silah operasyonu! Evden cephanelik çıktı