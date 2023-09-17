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Kahramanmaraş'ta jandarmadan silah operasyonu! Evden cephanelik çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta jandarmadan silah operasyonu! Evden cephanelik çıktı

Kahramanmaraş'da Jandarma ekiplerinin şüpheli bir adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda silah ve bazı hayvanlara ait tahnitler ele geçirildi.

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Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, JASAT ve Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir adreste silah ve tahnit olduğu bilgi üzerine harekete geçti. Jandarma şüpheli İ.S. isimli şahısın ev ve eklentilerine bakın yaptı.

Baskında yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca, 11 tabanca, 45 mermi, 1 pompalı tüfek, 2 yarı otomatik av tüfeği, 1 yivsiz belden kırma av tüfeği, 6 yeşil reçeteye tabi hap, 2 gram metamfetamin, 1 Afrika kökenli blesbok geyiği tahniti, 1 Caretta Caretta kaplumbağa kabuğu, 1 impala tahniti, 1 karaca tahniti, 1 gelincik tahniti ve 5 çeşitli kuş tahniti ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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