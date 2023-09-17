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Galatasaray maçı öncesi Kopenhag'a kötü haber

Galatasaray maçı öncesi Kopenhag'a kötü haber

Kopenhag'ın ligde Nordsjalland ile oynadığı maçta oyuna sonradan giren Andreas Cornelius, sakatlanarak kenara geldi. Başarılı golcünün Galatasaray ile oynanacak maçta forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag'da işler iyi gitmiyor. Danimarka ekibinin tecrübeli golcüsü Andreas Cornelius, Nordsjalland maçının 62. dakikasında oyuna girerken, 82'de sakatlanarak yerini Clem'e bıraktı.

Müsabaka sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Jacob Neestrup, bu sakatlıktan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Neestrup yaptığı açıklamada, "Onun adına üzgünüm, durumunun nasıl olduğu testlerin ardından belli olacak. O sahaya çıktığında bizim için neler yapabileceğini görüyoruz. Ne yazık ki sakatlıklar oluyor. Bu çok üzücü." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki forvet, bir dönem Trabzonspor forması da giydi. Kopenhag ile 194 maça çıkan Danimarkalı, 63 gol ve 18 asist yaptı.

Galatasaray - Kopenhag maçının tarihi...

Galatasaray - Kopenhag maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak. Müsabakayı Exxen'de canlı izleyebilirsiniz.

Kaynak: Sporx

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