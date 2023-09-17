Antalya'da 2 büyük barajı besleyen ırmak kurudu!

Antalya'da Akseki ve İbradı ilçeleri arasında bulunan, Oymapınar Barajını ve Manavgat Barajını besleyen Üzümdere ırmağı kurudu.

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Oymapınar ve Manavgat barajlarını besleyen Üzümdere Irmağı’nda göletler dışında su kalmadı. Irmakta yer yer bulunan küçük göletler dışında su akmayınca, ırmakta bulunan canlılar da telef oldu.

Bölgede yaşayanlar önceki yıllarda kasım ayına kadar su akan ırmakta, son yıllarda bu mevsimlerde de kuruma yaşandığını belirtti. Irmağın kurumasının nedeni olarak ise yaz yağmurlarının ve sonbahar yağmurlarının vaktinde gelmemesi ve kışın eski karların yağmaması olarak ifade edildi.

“Eskiden kurumazdı”

Üzümdere ırmağını kurumuş olarak gören Ebru Uslu, eskiden yaz aylarında bile Üzümdere Irmağında az da olsa suyun aktığını söyledi. Bugün ırmaktan bir damla su akmadığını, ağaçların köklerinin ortaya çıktığını söyleyen Uslu, “Kendim Aksekiliyim, uzun yıllardır Nevşehir’de yaşıyorum. Çocukluğum Torosların içerisinde olan köylerde geçti."

"Her yaz ailem ile birlikte Üzümdere ırmağına gelerek piknik yaparız. Irmağın coşkulu aktığını görmek beni hep heyecanlandırırdı. Burada balık yapar yerdik. Suyun sesini bile dinlemek bize huzur verirdi. Şimdi huzur değil üzüntü verdi. Çünkü su yok. İçler acısı” dedi.

“Yengeçler can çekişiyor”

Üzümdere ırmağının Oymapınar Barajını besleyen en önemli kollarından biri olduğunu söyleyen Uslu, ”Bu bölge için önemli bir değer. Bu sefer ırmağı gezip görmek için geldiğimde ırmak tamamen kurumuş. Yosunlar ortada. Yengeçler ölmüş. Balıklar yok. Bu yıl acayip bir kuraklık olmuş. Buda beni çok ayrı üzdü."

"Umarım ülkemizde ve dünyada kuraklık devam etmez. Ama bugün gerçekten buranın böyle olması beni çok üzdü. Asırlık kavak ağaçlarının kökleri çıkmış. Saçakları ortada, Ağaçlar bile üzgün durumda. Adeta bana su verin diye yalvarıyor. Bizde bu ağaçları görünce gerçekten çok üzüldük. Umarım sonbahar yağmurları bir an önce yağar” diye konuştu.