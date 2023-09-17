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İstihbarat rapor yayınladı: Çeçen lider Kadirov komada! Putin'in en güvendiği isimlerin başında geliyordu

İstihbarat rapor yayınladı: Çeçen lider Kadirov komada! Putin'in en güvendiği isimlerin başında geliyordu

Ukrayna savaşında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri haline gelen Çeçen lider Ramzan Kadirov ile ilgili olarak dikkat çeken bir rapor yayınlandı. Sağlık durumu kötüye giden Kadirov'un böbreklerindeki rahatsızlığın nüksettiği ve şu anda komada olduğu iddia edildi.

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Ukrayna istihbaratı, Çeçen lider Ramzan Kadirov hakkında dikkat çekici bir rapor yayınladı. Raporda Kadirov'un böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle komaya girdiği iddia edildi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en güvendiği isimlerden biri haline gelen Kadirov'un sağlık durumunun kötüye gittiği iddia edildi. Raporda Kadirov'un komaya girdiği ve böbreklerinde rahatsızlık olduğu belirtildi.

"Hastalığı nüksetmiş durumda"

Kadirov'un aceleyle Moskova'dan Çeçenistan'a götürüldüğü ve burada tedavi altına alındığı kaydedilirken hastalığının da sürekli nüksettiği açıklandı. Ukrayna istihbaratı sözcüsü Andrey Yusov, "Kadirov'un sağlık durumunun çok ağır olduğuna dair bilgi var. Birkaç gündür hastalığı nüksetmiş durumda ve durumu ağır" dedi.

Yüzünün şiştiğine vurgu yaptılar

Son aylarda Kadirov'un bazı sağlık sorunları yaşadığına dikkat çeken uzmanlar, Kadirov'un hızla kilo aldığına ve yüzünün de şiştiğine vurgu yaptı. Mart ayında Kadirov'un hastalandığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden doktorların tedavi ettiği de öne sürülmüştü

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