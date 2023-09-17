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Konya'da husumetli baba-oğulun evine giden şahıs kurşun yağmuruna tutuldu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Konya'da husumetli baba-oğulun evine giden şahıs kurşun yağmuruna tutuldu!

Konya Selçuklu'da daha önce kavga ettiği baba ve oğlunun evine giden bir şahıs silahlı saldırıya uğradı. 4 yerinden vurulan şahıs aracına binip hastaneye gitti.

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Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Veysel Karani Caddesi yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali A., daha önce kavga ettiği halı yıkama işi yapan Zafer D. ve babası Veysel Karani D.'nin evinin önüne geldi.

42 KK 060 plakalı otomobilinde bulunduğu sırada Ali A.'ya baba ve oğlu tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonrası vücuduna 4 kurşun isabet eden Ali A., otomobili ile özel bir hastaneye gitti.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından olayda ağır yaralanan Ali A., ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ali A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, Zafer D. ve babası Veysel Karani D. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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