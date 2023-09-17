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Uşak'ta iki grubun kavgasında tüfekler patladı: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uşak'ta iki grubun kavgasında tüfekler patladı: 1 ölü

Uşak'ta bilinmeyen bir nedenle iki grubun arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

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Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan bir gece kulübü önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten iki grup arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada M.E. (18) abisi Ş.E’yi (20) çıkan arbede sırasında tüfekle ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan, Ş.E’ye burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

M.E’nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, kavga anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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