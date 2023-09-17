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Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı futbolcu hakkında flaş yorum: İlk 11'de oynadığı son maçıydı

Rıdvan Dilmen'den Galatasaraylı futbolcu hakkında flaş yorum: İlk 11'de oynadığı son maçıydı

Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 mağlup ettiği maç sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı futbolcunun bu akşam son kez ilk 11'de forma giydiğini iddia etti.

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Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2'yle geçtiği maçı Rıdvan Dilmen yorumladı. Rıdvan Dilmen, Tete'nin bu akşam ilk 11'de son kez forma giydiğini öne sürdü. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

"Bak bir daha denedi diyorum bu ilk 11'deki son maçıydı söyleyeyim size. Oradaki oyuncu bence Hakim Ziyech'tir. Tete gelişime açık ama şu an Galatasaray seviyesinde değil."

"Şu anda Kerem'i kesecek Türkiye sınırlarında oyuncu yok."

"Bu hakem geçen sezon..."

"Geçen sezon bu hakem 9 maç yönetmiş. Bugün de taraftardan etkilenmedi, gördüğünü çaldı. Daha 31 yaşında hakem bu. Pozisyonlara yakın, cin gibi, sakin. Bence muazzam maç yönetti. Bu hakem çok etkili geliyor, söylüyorum."

Play-off iddiası

Dilmen, Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini öne sürdü.

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor." ifadelerini kullandı.

"Bu sisteme doğru gidiyor"

Sözlerine devam eden Dilmen, "4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana." şeklinde konuştu.

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