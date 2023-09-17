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Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri'nde Bulgaristan'ı da yendi!

Filenin Sultanları, olimpiyat elemeleri'nde Bulgaristan'ı da yendi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’ndeki ikinci maçında Bulgaristan'ı mağlup etti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu'ndaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti ve 2'de 2 yaptı.

Salon: Yoyogi National
Hakemler: Hae-Yoeun Sung (Güney Kore), Agnieszka Michlic (Polonya)
Türkiye: Aslı, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Derya, Gizem (L) (Ayça)
Bulgaristan: Paskova-Kaneva, Krivoshiyska, Barakova, Becheva, Saykova, Marinova, Pashkuleva (L) (Yordanova, Stoyanova, Koeva, Guncheva)
Setler: 25-20, 25-19, 25-15
Süre: 1 saat 18 dakika

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