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İstanbul'da vapurda akılalmaz olay! Ayağa kalkan yolcu önde oturan gence yaklaşıp...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da vapurda akılalmaz olay! Ayağa kalkan yolcu önde oturan gence yaklaşıp...

İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan vapurda akılalmaz bir olay yaşandı. Vapurda ayağa kalkan bir yolcu, ön tarafta oturan bir gencin saçlarını yaktı. Saçını elleriyle söndüren genç, şahsa ise yumruklarla saldırdı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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Olay, gündüz saatlerinde İstanbul'da Anadolu yakası ile Avrupa yakası arasında sefer yapan bir vapurda yaşandı.

İddiaya göre, aynı vapura binen iki yolcudan arka tarafta oturan yolcu, ayağa kalkarak ön koltukta oturan saçları uzun bir yolcunun saçlarını çakmakla yakmaya başladı.

Saçlarının yandığını gören genç, saçlarını elleriyle söndürüp, şahsa yumruklarla saldırdı.

İki yolcu arasında yaşanan yumruklu kavga vapurun içindeki güvenlik kamerasına yansırken, kavga vapurdaki diğer vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

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