BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  GÜNCEL

Adıyaman'da takla atan araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adıyaman'da takla atan araçta 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kontrolünü kaybeden bir otomobil takla attı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Kahta-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Ali İhsan Uluçay (51) yönetimindeki 01 Y 8506 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali İhsan Uluçay olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Esilanur Uluçay (15), Zeynep Ela Uluçay (11), Enise Sudenur Uluçay (16) ve Ecrin Uluçay (13) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Enise Sudenur Uluçay 'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'deki orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü 4 personel vardı
İzmir'deki orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü 4 personel vardı
Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti
Icardi, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etti
Okan Buruk: Daha fazla gol bulabilirdik
Okan Buruk: Daha fazla gol bulabilirdik
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'ye sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, ABD'ye sert tepki gösterdi
Dries Mertens'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler
Dries Mertens'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler
Adana Demirspor, evinde Pendikspor'u yendi
Adana Demirspor, evinde Pendikspor'u yendi
Donald Trump: Tanrı iki cinsiyet yarattı, erkek ve kadın
Donald Trump: Tanrı iki cinsiyet yarattı, erkek ve kadın
İtalya'da akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk hayatını kaybetti
İtalya'da akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk hayatını kaybetti
TCG Osmangazi gemisi Libya'ya yardım malzemesi götürmek üzere yola çıktı
TCG Osmangazi gemisi Libya'ya yardım malzemesi götürmek üzere yola çıktı
Çin, Tayvan'a silah satan iki ABD savunma şirketine yaptırım uygulayacak
Çin, Tayvan'a silah satan iki ABD savunma şirketine yaptırım uygulayacak
Ankara'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Ankara'da işçi servisi otomobille çarpıştı: 15 yaralı
Muayene ettiği çocuklara ilaç vererek cinsel istismar yalanı uydurdu! FETÖ'cü çıktı
Muayene ettiği çocuklara ilaç vererek cinsel istismar yalanı uydurdu! FETÖ'cü çıktı