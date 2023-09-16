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Dries Mertens'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler

Dries Mertens'ten Kerem Aktürkoğlu'na övgü dolu sözler

Samsunspor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılılarda Dries Mertens, maç sonu açıklamalarda bulundu. Mertens, yetenekli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na da övgüler dizdi.

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Süper Lig'in 5. haftasında Samsunpor ile sahasında karşılaşan Galatasaray, rakibini 4-2 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Dries Mertens, Galatasaray'ın 4-2 kazandığı Samsunspor maçı sonrası konuştu.

"Yine şampiyon olmak istiyoruz"

Mertens'in açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarıda çok iyiydik. Birkaç fırsat verdik ama az sayıdaydı. İkinci yarıda iki
dakikada iki gol yedik. Toparlandık çünkü kalitemiz var. Kendimizi
toparlamayı biliyoruz.

Galatasaray'ı şampiyon yapmak için geldim. Bunu başardık, şimdi keyfini çıkarmak istiyorum. Yine şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ne de girmeyi de başardık. Şimdi o arenayı dört gözle bekliyoruz."

"Kerem çok yetenekli"

"Kerem Aktürkoğlu çok yetenekli. Kendini gösterdi, Avrupa'da da gösterdi. Daha da iyi olabilir. Elimizdeki değerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biraz yaşlanmış bir oyuncu olarak genç oyuncuların gelişimlerini izlemeyi çok seviyorum. Çok iyi bir oyuncu olmaya ve Galatasaray'ın kaptanı olmaya devam edebilecek kapasiteye sahip."

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