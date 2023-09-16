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Manchester United, evinde Brighton'a kaybetti

Manchester United, evinde Brighton'a kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 5. hafta maçında Manchester United, evinde Brighton Hove Albion’a 3-1 mağlup oldu. Bu sonuçla Brighton, Manchester United'ın Premier Lig'deki 20 maçlık iç saha yenilmezlik serisine son verdi.

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Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki rakibi Manchester United, Premier Lig’de haftayı mağlubiyetle kapattı.

Manchester ekibi, İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Old Trafford’da Brighton Hove Albion’u konuk etti.

Brighton, güçlü rakibini devirdi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Brighton, 20. dakikada Danny Welbeck’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Müsabakanın 53. dakikasında mavi-beyazlılar, Pascal Gross’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. 71. dakikada bu sefer Joao Pedro ağları sarstı ve konuk ekip skoru 3-0 yaptı. 73. dakikada Manchester United, Hannibal Mejbri’nin bulduğu golle skoru 3-1’e getirdi. Mücadele 3-1 Brighton üstünlüğüyle sona erdi.

Altay Bayındır, yedekler arasındaydı

Bu sonuçla Brighton puanını 12’ye yükseltirken, Manchester United ise 6 puanda kaldı. Kırmızılar, Old Trafford'da son olarak 7 Ağustos 2022'de yine Brighton'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

Öte yandan yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Manchester United’a transfer olan milli kaleci Altay Bayındır da Brighton maçında yedekler arasında yer aldı.

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