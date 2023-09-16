İstanbul'da camide alkollü fotoğraf paylaştı: Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez

Bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve “3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse” diye yazıp paylaşan şüpheli emniyette verdiği ifadelerde ateist olduğunu ifade etti.

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İslam dinine karşı saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da camiye giren bir kişi, cami içinde bulunan bir tabureye alkol ve enerji içeceği koyarak çektiği fotoğrafı, "Atatürk'e ekber dedim cesaretimi topladım, girdim içeri" şeklindeki ifadelerle Reddit sosyal medyasında paylaştı.

Öte yandan "Kondopolos" takma adını kullanan şahıs, fotoğrafın altına gelen yorumlara yazdığı cevaplarda da dini değerlerle alay etti.

Şüpheli bir diğer yandan fotoğrafın altına “3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse” notunu yazdı.

Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" ifadelerini kullandı.

Adresi tespit edildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğünce dün şüpheli S.Y.Ö.'nün adresi tespit edildi.

Çirkin olayın ise Ataşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği belirlendi.

Şüpheli yaklandı

Şüpheli ekiplerce Kartal ilçesinde bir adreste yakalanarak ifade işlemleri için emniyete getirildi.

"Türk polisi adalete teslim etmiştir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetmişti:

Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır.

Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

"Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez"

Emniyetteki işlemleri devam eden S.Y.Ö.’nün polisteki ilk ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde, "Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım” diyen şüphelinin, özür dilediği öğrenildi.

"İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı"

Pişmanlığını dile getirdiği öğrenilen zanlı, “İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı, o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum." dedi.

Akşam saatlerinde adliyeye sevk edilecek

Dün akşamdan bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde polise ifade veren şüphelinin, bugün akşam saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.