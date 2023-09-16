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Kocaeli'nde çevik kuvvet ekiplerinin bulunduğu 3 minibüs zincirleme kazaya karıştı! 5 polis yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'nde çevik kuvvet ekiplerinin bulunduğu 3 minibüs zincirleme kazaya karıştı! 5 polis yaralandı

Kocaeli İzmit'te göreve giden çevik kuvvet polislerinin içerisinde bulunduğu 3 minibüs zincirleme kazaya karıştı. Toplamda 5 otobüsün birbirine girdiği kazada 5 polis yaralandı.

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Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi D-100 Karayolu Ankara İstikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göreve giden çevik kuvvet ekiplerinin içinde bulunduğu 3 minibüs, bir hafif ticari araç ve bir otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada 5 çevik kuvvet polisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisleri ambulansa çevre hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı eski haline döndü. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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