Dört şehirde birden orman yangını çıktı! Bolu, Ankara, İzmir ve Adana'daki yangınlar büyüyor

TÜRKİYE'nin dört ayrı kendinde birbirine yakan saatlerde orman yangını başladı. Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılırken, peş peşe üç yangın haberi daha geldi. Ankara'nın Kızılcahamam, İzmir'in Menderes ve Adana'nın Kozan ilçelerinden de orman yangını haberi geldi.

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Bolu'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılırken, peş peşe Ankara, İzmir ve Adana'dan da orman yangını haberi geldi. Kızılcahamam, Menderes ve Kozan ilçesindeki yangınlara ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

İlk yangın haberi Bolu'dan geldi

Bolu'nun Gerede ilçesinde Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor.

Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesi Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Ankara'da Meşeler Yaylası yanıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Meşeler yaylası mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyor. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

İzmir'de Menderes ilçesinde yangın

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal, 7 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.