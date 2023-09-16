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Uşak'ta feci kaza! Devrilentraktörün altında kaldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uşak'ta feci kaza! Devrilentraktörün altında kaldılar

Uşak Banaz'da kontrolden çıkan traktör devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Reşadiye Şaban köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.I. (62) idaresindeki 15 HH 762 plakalı traktör direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada yaralanan sürücü ve yolcu konumunda bulunan F.I. (59) Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan kazada yaralanan İ.I’nın ve F.I’nın durumları iyi olduğu öğrenildi.

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