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Bolu'da orman yangını çıktı! Yoğun duman birçok noktadan görülüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bolu'da orman yangını çıktı! Yoğun duman birçok noktadan görülüyor

 BOLU'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

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Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.

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