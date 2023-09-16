Bolu'da orman yangını çıktı! Yoğun duman birçok noktadan görülüyor
BOLU'nun Gerede ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.Abone ol
Gerede-Ankara yolu Aktaş bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Gerede merkezden de görülebiliyor.