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Eşini pompalı tüfekle öldürüp polise teslim oldu!

Eşini pompalı tüfekle öldürüp polise teslim oldu!

DİYARBAKIR'ın merkez KAYAPINAR ilçesinde eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı.

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İlçeye bağlı Peyas Mahallesi 406. Sokak'taki evlerinden 30 yaşındaki A.A, eşi 31 yaşındaki Ayşe Altan'ı (31), başından pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Polisi arayan A.A, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polise teslim olan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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