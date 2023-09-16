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Hrant Dink Ödülü’nün sahibi belli oldu

Hrant Dink Ödülü’nün sahibi belli oldu

Agos Gazetesi’nin öldürülen genel yayın yönetmeni Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de verilen Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün bu yıl Türkiye'den sahibi Açık Radyo oldu. Çevrimiçi düzenlenen tören, Hrant Dink Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından (YouTube, Facebook, X, Instagram) yayınlandı.

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Uluslararası Hrant Dink Ödül Töreni, bu yıl da Hrant Dink’in doğum günü olan 15 Eylül’de Arter'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren ve Prof. Dr. Ayşe Buğra'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, akademisyen, gazeteci ve yazar da davetli olarak katıldı.

Yiğit Özşener’in sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde geceye özel performanslarıyla Nazdrave, Mabel Matiz ve MİASİN katıldı.

Agos’un aktardığı haberde, 2023 Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün Türkiye dışından sahibi Kolombiya'dan José Alvear Restrepo Avukatlar Kolektifi oldu. Kolektif Kolombiya’da insan hakları ihlalleri davalarında toplumun farklı kesimlerine yardım etmek amacıyla profesyonel hukukçular tarafından kuruldu. Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün Türkiye'den sahibi ise Açık Radyo oldu.

Ödül her yıl, ayrımcılıktan, ırkçılıktan, şiddetten arınmış, daha özgür ve adil bir dünya için çalışan, bu idealler uğruna bireysel risk alan, ezber bozan, barışın dilini kullanan ve bunları yaparken de insanlara mücadeleye devam etme yolunda ilham ve umut veren, Türkiye ve Türkiye dışından olmak üzere iki kişi, kurum ya da organizasyona veriliyor.

2023 yılının 'Işıklar'ı olarak tanıtıldı

Bu yılki jüri Rakel Dink, Serra Yılmaz, Nilgün Toker, Nouneh Sarkissian, Turgut Tarhanlı, Ishtar Lakhani, Shahrazad Akbar, TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ve Shahidul Alam’dan oluştu.

Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında, yıl boyunca yaptıklarıyla insan hakları, kadın hakları, ırkçılık karşıtı mücadele, yargı bağımsızlığı gibi pek çok konuda insana, insanlığa ‘ışık’ tutan kişi ve kurumlar 2023 yılının 'Işıklar'ı olarak tanıtıldı.

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