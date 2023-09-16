BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  MAGAZİN

Mustafa Sandal Meral Akşener’i ziyaret etti! Paylaşımları dikkat çekti

Mustafa Sandal Meral Akşener’i ziyaret etti! Paylaşımları dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal şarkıları ile olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret eden Sandal, birlikte fotoğraflarını paylaştı.

Abone ol

 Mustafa Sandal son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gündeme dair açıklamaları da dikkat çeken Sandal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Seçim sürecinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerden biri olan şarkıcı Mustafa Sandal Meral Akşener ile olan fotoğrafını paylaştı.

Sandal paylaşımına "Her daim sanatın ve sanatçının yanında olan Sn. Meral Akşener'in Ankara'da misafiri oldm. Çok da güzel ağırlandım. Bir abla şefkatiyle hissettirdiği samimi ve aydınlatıcı sohbetine gerçekten doyum olmuyor" notunu düştü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Milyonlarca emekli bekliyor! Ara zam mı ikramiye mi masada üç formül var
Foto Galeri Milyonlarca emekli bekliyor! Ara zam mı ikramiye mi masada üç formül var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor! Gerekirse Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırabiliriz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor! Gerekirse Avrupa Birliği ile yollarımızı ayırabiliriz...
Kocaeli'nde gençlerin bıçaklı kavgası kan döktü!
Kocaeli'nde gençlerin bıçaklı kavgası kan döktü!
Aydın'da jandarma 29 kaçak göçmen yakaladı!
Aydın'da jandarma 29 kaçak göçmen yakaladı!
Bakan Mahinur Göktaş açıkladı! Paralar hesaplara yattı
Bakan Mahinur Göktaş açıkladı! Paralar hesaplara yattı
Adana'da kontrolden çıkan kamyon ve otomobil birbirine girdi
Adana'da kontrolden çıkan kamyon ve otomobil birbirine girdi
Araba alacaklar aman dikkat! Kredi faiz oranları değişti 4 ayda...
Araba alacaklar aman dikkat! Kredi faiz oranları değişti 4 ayda...
Kütahya'da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
Kütahya'da feci kaza! Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı
CHP’de il kongreleri ekimde sona erecek
CHP’de il kongreleri ekimde sona erecek
Eğlence mekanında kan döküldü! Silahların patladığı kavgada 2 kişi yaralandı
Eğlence mekanında kan döküldü! Silahların patladığı kavgada 2 kişi yaralandı
Galatasaray rekor kırdı! Bu sezon tarihi gelir elde etti!
Galatasaray rekor kırdı! Bu sezon tarihi gelir elde etti!
Muğla'da tekne içinde 94 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı
Muğla'da tekne içinde 94 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı
7. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başladı
7. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başladı