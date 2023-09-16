Aydın'da jandarma 29 kaçak göçmen yakaladı!

Aydın'ın didim ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik yaptığı operasyonda 29 kaçak göçmen yakalandı.

Abone ol

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik koordineli çalışmalar aralıksız sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Akköy Mahallesi kıyı kesiminde lastik bot içerisinde 29 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerinden kaçmaya çalışan Y.M., H.E. ile yapılan araştırmada düzensiz göçmenleri alana getiren A.A., A.G. isimli organizatörler de kıskıvrak yakalandı. Yakalan 4 şüpheli gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

2 ayda 236 düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan Didim ilçesinde 20 Temmuz 2023 tarihinden bu güne kadar geçen yaklaşık 2 ay içerisinde 5 operasyonda 236 düzensiz göçmenin yakalanırken, 12 organizatörün de gözaltına alındığı öğrenildi.