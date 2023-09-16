CHP’de il kongreleri ekimde sona erecek

Değişim sinyallerinin verildiği CHP'de 1370 kurultay delegesinin seçileceği il kongreleri başladı. Elazığ ve Muş kongrelerinin yapıldığı takvimde zaman dilimi ekim sonunda tamamlanacak.

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CHP’de 1370 kurultay delegesinin seçileceği il kongreleri başladı. Ağustos ayında başlayan CHP kongre takvimi çerçevesinde mahalle delegeliği seçimi ve ilçe kongreleri yapıldı.

Ekim ayı sonunda tamamlanması planlanan il kongreleri ise Elazığ ve Muş’la başladı.

CHP’de bugün İzmir ve Gümüşhane, yarın da Konya, Karaman, Şanlıurfa, Bursa ve Isparta il kongreleri gerçekleştirilecek. Ankara il kongresinin 24 Eylül’de, İstanbul il kongresinin ise 8 Ekim’de yapılması planlanıyor.

İl kongreleriyle birlikte partinin yeni genel başkanını seçecek 1370 delege de belirlenmiş olacak.

CHP’de yeni genel başkanın, Parti Meclisi’nin (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu’nun seçileceği 38. Olağan Kurultay’ın ise kasım ayı başında yapılması öngörülüyor.

İki isim adaylığını duyurdu

Partide şu ana kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu hariç, Grup Başkanı Özgür Özel ve parti üyesi Örsan Kunter Öymen, parti genel merkezinde düzenledikleri basın toplantılarıyla, CHP Genel Başkanlığına aday olduklarını açıkladı.

Mevcut parti tüzüğüne göre CHP’de kurultayda genel başkanlığa aday olabilmek için ise yüzde 5 delegenin imzası gerekiyor.

Buna göre kasım ayı içinde yapılacak 38. Olağan Kurultay’da aday olabilmek için 69 delegenin imzasının divana sunulması lazım.

CHP’de daha demokratik, işlevsel ve günün şartlarına uygun tüzük hazırlıkları da sürüyor. Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığında yürütülen tüzük çalışmalarında yaklaşık 1 milyon 300 bin üyeye öneri çağrısı yapıldı.

Türkiye’deki siyasi partilerin yanı sıra 16 ülkeden sosyal demokrat partilerin tüzüklerini de mercek altına alan CHP Tüzük Komisyonu, üyelerden gelen 10 binden fazla talebi değerlendiriyor.

PM’nin üye sayısının artırılması, milletvekilliği için ön seçim şartı, MYK üyelerinin PM tarafından seçimi, milletvekilliği için dönem kuralı, aktif üyelik gibi yeniliklerin konuşulduğu yeni tüzük de delegenin onayına sunulacak.

CHP 38. Olağan Kurultayı’nda seçilecek organların ataması da yeni tüzüğe göre yapılacak.