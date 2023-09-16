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İzmir Foça’da denizanası istilası sürüyor! Su altı kamerasıyla görüntülendi

İzmir Foça’da denizanası istilası sürüyor! Su altı kamerasıyla görüntülendi

İZMİR'in FOÇA ilçesinde son iki aydır sahilleri istila eden denizanaları vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. Su altı kamerası ile çekilen görüntüler istilanın ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor.

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Foça kıyılarında denizanası istilası devam ediyor. Vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan denizanası istilasının ne zaman sona ereceğini merak ederken, rüzgarın da etkisi ile sahile vuran denizanaları festival veya tatil nedeniyle gelen turistlerin de ilgisini çekiyor.

İzmir'in incisi olan Foça’nın, maviliği ile kendine hayran bırakan deniz manzarası gün geçtikçe belirli noktalarda çoğalan denizanaları sebebiyle olumsuz etkileniyor. Denizanası yoğunluğunun geçen yıllara oranla bu yıl daha fazla olduğu ve deniz kirliliğinin arttığı noktalarda sayılarının çoğaldığı gözlemleniyor.

Su altında denizanalarının yaşamı görüntülendi

Su içinde hareket eden denizanaları su altı kamerası ile yakından görüntülendi. Denizanalarının su altında ilerleyişi, şemsiyesinin açılıp kapanması, genellikle birlikte bir koloni halinde hareket etmeleri ile üzerlerindeki küçük canlılar görüntülere yansıdı.

Müzik festivali için Foça’ya gelen Muratcan Çetindere, “Arkadaşımla müzik festivali için Foça’ya geldik. Gezerken ilginç şekilde sahil kenarında çok fazla denizanası olduğunu gördük. Ben daha önce Bursa’da denizanası görmüştüm, bizim orada denizanaları beyaz oluyor burada mavi olduğunu gördüm. Bir doğa olayı, muhtemelen dalgalar onları kıyılara getiriyor” dedi.
Foça’ya tatile gelen Anıl Yavuzdoğan da, "Arkadaşlarla Foça’ya hem tatil hem de festival için geldik. Foça’yı dolaşırken denizanalarını gördük, popülasyonları oldukça fazla ve kıyıya vurmuşlar sanırım. Denizanalarının bazı türleri zehirli bazıları değil, insanlar kuşkuda kalıyor galiba sayılarından dolayı. Daha önce, Zonguldak ve Bartın'da benzer olaylar görmüştüm, Doğa olayıdır sonuçta normal. Rüzgar ve akıntı ile geliyorlar” diye konuştu.

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