Mersin'de çöp kamyonu ile pikap çarpıştı! O anın görüntüsü çok feci, 4 kişi öldü
Mersin'den son gelen kaza haberi üzüntüye boğdu. Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Abone ol
Sürücüleri öğrenilemeyen çöp kamyonu ile Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda kavşağa dönmek isteyen pikap çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri pikapta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazeler, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.