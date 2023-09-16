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Mersin'de çöp kamyonu ile pikap çarpıştı! O anın görüntüsü çok feci, 4 kişi öldü

Mersin'den son gelen kaza haberi üzüntüye boğdu. Erdemli ilçesinde çöp kamyonu ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

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Sürücüleri öğrenilemeyen  çöp kamyonu ile Akdeniz Mahallesi D-400 kara yolunda kavşağa dönmek isteyen pikap çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri pikapta bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazeler, Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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