Son sözünde bakın ne dedi! Cezası belli oldu

BOLU'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin yargılanan şoför, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Abone ol

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık otobüs şoförü Doğan K. ve avukatı ile mağdurlar ve mağdur yakınları katıldı.

Son sözü sorulan Doğan K, kazanın otobüsün sağ lastiğinin patlaması nedeniyle yaşandığını söyleyerek, "Lastiğim patlayınca otobüs sağa doğru bariyerlere sürüklendi ve devrildi. Kaza sonrası yaralılara yardım ettim ve sağlık ekiplerini bile ben aradım. Uyumam söz konusu değil. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Keşke ben ölseydim de onların burunları bile kanamasıydı. Vicdan azabı çekiyorum." ifadelerini kullandı.

6 yıl 8 ay hapis

Doğan K'yi "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, "iyi hal indirimi" uygulayarak cezayı 6 yıl 8 ay hapse düşürdü.